POL-F: 231121 - 2110 Frankfurt - Seckbach: Widerstand und Angriff gegen Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots) - (be) Gestern (19.11.2023) kam es in der Gwinnerstraße zu einem Kupferdiebstahl. Ein Zeuge beobachtete die Tat und rief die Polizei. Diese nahm das Diebesduo fest. Gegen 12 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge in einem leerstehenden Gebäude zwei Personen, die sich dort an den Kupferrohren zu schaffen machten. Sie rissen Rohre aus der Wand und zerteilten diese in kleine Stücke, um sie besser ...

