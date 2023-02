Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Papenburg (ots)

Am Mittwoch kam es auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Straße Hauptkanal rechts zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin einer grauen Mercedes C-Klasse parkte gegen 6.20 Uhr ihr Fahrzeug auf dem Parkplatzabschnitt der Dialyse, rückwärts in eine dortige "Parklücke". Als sie dann gegen 10.45 Uhr zu ihrem Mercedes zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen im Frontbereich des PKW fest. Dieser Schaden wird auf etwa 1000 EURO geschätzt. Der Verursacher, vermutlich ein weißer SUV, entfernte sich vom Unfallort, ohne sich mit der Fahrerin in Verbindung zu setzen! Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg (04961-9260) zu melden!

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell