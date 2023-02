POL-EL: Lingen - Zeugen nach Diebstahl von Kupferfallrohren gesucht

Lingen (ots) - Am Samstag zwischen 9 und 12 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen braunen VW Passat, der in der Tiefgarage Lookentor an der Poststraße in Lingen geparkt war. Abschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen, Tel.-Nr.: 0591/870, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

