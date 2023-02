POL-EL: Lingen - VW beschädigt

Meppen (ots) - Am Donnerstag entwendeten bislang unbekannte Täter in Meppen zwischen 9.50 und 10.05 Uhr ein blaues Pedelec vom Model "Zpur Trapez". Das Fahrrad war zur Tatzeit an der in der Straße "Am Neuen Markt" bei der dortigen überdachten Passage verschlossen abgestellt. Auffällig an dem Pedelec sind schwarzblaue Lenkradstopfen aus Leder und eine blaue Fahrradsatteltasche am Gepäckträger. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Zeugen werden ...

mehr