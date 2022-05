Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach PKW-Bränden gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stieghorst- Mitte-

Zwischen Freitagabend, 06.05.2022, und Sonntag, setzten Unbekannte in der Detmolder und Herforder Straße PKW in Brand. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23:00 Uhr am Freitagabend wurde der Polizei ein brennender PKW auf dem Ausstellungsgelände eines Autohauses an der Detmolder Straße, nahe der Greifswalder Straße, gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Jaguar F-Pace. Ein danebenstehender Jaguar SUV wurde durch das Feuer im Heckbereich in Mitleidenschaft gezogen und musste ebenfalls gelöscht werden. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr musste die Detmolder Straße in Richtung stadteinwärts bis circa 23:55 Uhr gesperrt werden. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung auf. Es entstand ein Schaden von circa 80000 Euro.

Sonntagfrüh, gegen 00:25 Uhr meldete ein Radfahrer der Polizei den Brand eines Opel Insignia, der auf dem Ausstellungsgelände eines Autohauses an der Herforder Straße, nahe der Ziegelstraße, stand. Der ersten eintreffenden Streifenwagenbesatzung gelang es, das brennende Fahrzeug zu löschen. Es entstand ein Schaden von circa 9000 Euro.

Derzeit werden die Videoaufzeichnungen des Autohauses ausgewertet. Der unbekannte Täter flüchtete in Richtung Ziegelstraße. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Gegen 22:20 Uhr wurde der Polizei der Brand eines Skoda Karoq auf dem Gelände eines Autohauses an der Detmolder Straße/ Königsbreede, gemeldet. Den eintreffenden Polizisten gelang es den Brand zu löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro. Die Fahndung nach dem Täter verlief negativ.

Zeugen, die im Bereich der Tatörtlichkeiten und dessen Umfeld Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 11 unter 0521-545-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell