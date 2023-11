Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231121 - 2108 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Gefährliche Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(th) Am Montag, den 20. November 2023 kam es im Bereich der Moselstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung mittels Messer.

Gegen 23.45 Uhr kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei 28-jährigen Männern, die in einer körperlichen Auseinandersetzung mündeten. Hierbei verletzte einer den anderen mit einem Messer am Arm. Eine in unmittelbarer Nähe befindliche Polizeistreife nahm den Vorfall wahr und konnte den Täter festnehmen. Das Opfer wurde in einer Klinik medizinisch versorgt, konnte diese aber nach der Behandlung wieder verlassen. Der Tatverdächtige wurde zwecks richterlicher Vorführung in das zentrale Polizeigewahrsam verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell