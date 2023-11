POL-F: 231121 - 2111 Frankfurt - Westend-Nord: Kundgebung und Sachbeschädigung

Frankfurt (ots) - (th) Am Montag, den 20. November 2023 kam es im Bereich der Moselstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung mittels Messer. Gegen 23.45 Uhr kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei 28-jährigen Männern, die in einer körperlichen Auseinandersetzung mündeten. Hierbei verletzte einer den anderen mit einem Messer am Arm. Eine in ...

mehr