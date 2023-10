POL Schwaben Nord: Unfallflucht - Geschädigte gesucht

Augsburg (ots) - Rinnenthal - Am Mittwoch (04.10.2023), zwischen 09.45 Uhr bis 10.15 Uhr, ein drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Aretinstraße ein. Der genaue Diebstahlschaden ist noch nicht bekannt. In diesem Zusammenhang fiel im weiteren Umfeld ein grauer Pkw mit ausländischen Teilkennzeichen "SU" auf. Das Fahrzeug war mit zwei Personen besetzt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem o.g. Fahrzeug geben können, ...

