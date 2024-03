Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl von Holz

Zwischen dem 11. Februar 2024 und dem 03. März 2024, stürzte in einem Waldstück zwischen Astrup und Wahlde eine Eiche durch starken Wind auf einen Waldweg. Im Bereich des Waldweges wurde der Baum von Unbekannten zersägt und ein Teilstück des ca. 60 cm breiten Stammes entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: 05493 913560 entgegen.

Dinklage - Dieseldiebstahl

Am Mittwoch, 06. M ärz 2024, zwischen 10.55 Uhr und 23.40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff aus einer Sattelzugmaschine. Die Zugmaschine war im Tatzeitraum auf einer Grünfläche Auf dem Hövel abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: 04443 977490 entgegen.

Lohne - Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch, 06. März 2024, hielt sich eine 70-jährige Frau aus Dinklage in einem Sonderpostenmarkt in der Lindenstraße auf. Als sie an der Kasse ihre Einkäufe bezahlen wollte, fiel ihr auf, dass ihre weinrote Geldbörse fehlte. Diese hatte sie während ihres Einkaufs in ihre offene Jackentasche gesteckt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Te.: 04442 808460 entgegen.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 07. März 2024, 15.25 Uhr, befuhr ein 49-Jähriger aus Goldenstedt mit einem Pkw in Visbek, Wöstendöllen, den öffentlichen Verkehrsraum, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 07. März 2024, 16.15 Uhr, befuhr ein 54-Jähriger aus Visbek mit einem Pkw die Straße Westerriede in Goldenstedt, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 07. März 2024, 14.30 Uhr, befuhr ein 27-jähriger aus Vechta mit einer Fahrzeugkombination bestehend aus Pkw und Anhänger die Franz-Vorwerk-Straße in Vechta, ohne im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis zu sein. Zudem missachtete der 27-Jährige die Haltesignale der Polizei. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Am Mittwoch, 06. März 2024, kam es gegen 17.00 Uhr im Weuert zu einem Verkehrsunfall: Ein 44-Jähriger aus Drebber fuhr mit seinem PKW rückwärts aus einer Parklücke. Eine 40-jährige Fahrradfahrerin aus Steinfeld befand sich in dieser Situation mit ihrem Fahrrad-Anhängergespann hinter dem Fahrzeug des 44-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, durch den sich die 44-Jährige leicht verletzte. Der entstandene Sachschaden beträgt 1750 Euro.

Bakum -Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Am Mittwoch, 06. März 2024, kam es gegen 15.10 Uhr auf der Essener Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 34-jährige Frau aus Goldenstedt wollte mit ihrem Transporter von der K258 (Harmer Straße) die L843 (Vechtaer Straße) überqueren, dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Transporter eines 58-Jährigen aus Osnabrück. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, bei dem der Osnabrücker leicht verletzt wurde. An den Transportern entstanden erhebliche Sachschäden. Der Gesamtsachschaden beträgt 23.000 Euro.

Dinklage - Unfallflucht

Am Donnerstag, 07. März 2024, kam es zwischen 09.30 Uhr und 12.15 Uhr in der Drostestraße zu einer Unfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren den auf einem Parkstreifen abgestellten schwarzen VW Sharan einer 49-Jährigen aus Lohne und beschädigte das Gehäuse des linken Außenspiegels. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: 04443 977490 entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrerin eines E-Scooters

Am Donnerstag, 07. März 2024, kam es gegen 14.40 Uhr auf der Diepholzer Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 65-jährige PKW-_Fahrerin aus Damme befuhr die Bundesstraße B214 von Diepholz kommend und beabsichtigte, an bei grünzeigender Ampel nach rechts in die Lohner Straße abzubiegen. In dieser Situation befuhr eine 29-Jährige aus Holdorf mit einem E-Scooter aus Richtung Diepholz kommend den Radüberweg der Ampel bei ebenfalls grünzeigender Ampel. Die PKW-Fahrerin sah die bevorrechtigte Holdorferin auf dem Radweg zu spät, sodass es beim Abbiegen zum Zusammenstoß kam. Die Fahrerin des E-Scooters wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

