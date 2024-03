Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg vom 09.03.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

26683 Saterland - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Freitag, 08.März 2024 gegen 11:24 Uhr befuhr eine 65-jährige Autofahrerin aus Friesoythe die Hauptstraße in Richtung Neuscharreler Straße. Beim Überqueren der B401 übersieht die Autofahrerin den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten PKW aus Esterwegen. Der 23- jährige PKW- Führer war auf der B401 in Richtung Dörpen unterwegs. Es kommt auf der Bundesstraße zum Zusammenstoß, infolgedessen beide Fahrzeugführer leicht verletzt und ins Krankenhaus transportiert werden müssen. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Sachschaden von ca. 13000,- Euro.

26676 Barßel- Verkehrsunfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am 08.03.2024, zwischen 13:00 und 15:30 Uhr im Ellerbrooksweg in Höhe des Seniorenheimes in Barßel an einem geparkten Dacia. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang o. zum flüchtigen Fahrzeug bzw. Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Barßel unter Tel. 04499-92220-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell