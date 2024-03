Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hoya- Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung am Pkw

Nienburg (ots)

(Oth) In dem Zeitraum des 27.02.2024 und dem 29.02.2024 wurden vier Autoreifen eines Land Rover in Hoya mittels eines unbekannten Gegenstandes zerstochen. Der PKW eines 62-jährigen Sykers stand in dem genannten Zeitraum in Hoya in der Straße "Scheibenwiese".

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Hoya unter 04251/6728-0 zu melden.

