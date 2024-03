POL-NI: Nienburg- Urkundenfälschung im Straßenverkehr

Nienburg (ots) - (Thi) Am Mittwoch den 28.02.2024 ereignete sich auf der Mindener Straße (L441) in Rinteln ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Gegen 13:40 Uhr befuhr eine 52-Jährige aus Rinteln mit ihrem Hyundai die Mindener Straße in Richtung Todenmann. Als sie beabsichtigte nach links in die Virchowstraße abzubiegen, musste sie verkehrsbedingt warten. Dies erkannte eine 19-Jährige aus Raddestorf, die sich hinter der Rintelnerin befand, nicht und ...

