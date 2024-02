POL-NI: Rinteln - Verkehrsunfall

Nienburg (ots) - (Thi) Am Mittwoch den 28.02.2024 ereignete sich gegen 10 Uhr in Nienburg an der Kreuzung Buermende Ecke Rühmkorffstraße ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Eine 60-jährige Renault-Fahrerin aus Nienburg befuhr die Rühnkorffstraße aus der Waldenburger Straße kommend in Richtung Buermende. An der Einmündung der ...

mehr