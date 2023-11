Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. 87-Jähriger erliegt seinen Verletzungen nach Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Ein 87-jähriger Mann aus Bad Salzuflen ist nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag (31.10.2023) an den Folgen seiner Verletzungen verstorben. Der Pedelec-Fahrer beabsichtigte, die Straße "Am Rathaus" zu überqueren und übersah dabei einen von links kommenden und damit vorfahrtberechtigten Opel Corsa und fuhr diesem frontal in die rechte Fahrzeugseite. Der Mann stürzte, wurde am Kopf verletzt und erlag am Folgetag (01.11.2023) seinen Verletzungen. Der 61-jährige Opel-Fahrer blieb unverletzt. Sowohl das Fahrrad als auch das Auto wurden leicht beschädigt.

