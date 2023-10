Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Horn Bad-Meinberg. Verkehrsunsicherer Lkw stillgelegt - Manipulation des Fahrtenschreibers aufgedeckt.

Lippe (ots)

Einem mit Teer beladenen Lkw wurde am Montag (30.10.2023) von der Polizei Lippe die Weiterfahrt in Horn-Bad Meinberg untersagt. Bereits einen Tag später am Dienstag (31.10.2023) geriet derselbe Lkw erneut in Detmold auf der Hornschen Straße in eine Verkehrskontrolle. Der Lkw war ganz offensichtlich verkehrsunsicher, das Rad der Hinterachse lief unrund und drohte abzufallen. Die eingesetzten Beamten zogen den Lkw aus dem Verkehr. Ein Sachverständiger bestätigte erhebliche Mängel an dem Teertransporter. Zusätzlich wurde festgestellt, dass der Fahrer den Fahrtenschreiber manipuliert hatte. Der Fahrer, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste eine vierstellige Sicherheitsleistung hinterlegen, um einer Inhaftierung zu entgehen. Die Kennzeichen des Lkw wurden zur Verhinderung einer Weiterfahrt sichergestellt.

