POL-LIP: Lemgo. Lebensgefährlicher Alleinunfall auf der Lemgoer Straße.

Lippe (ots)

Ein 32-jähriger Mann wurde am Dienstagmorgen (31.10.2023) gegen 05:11 Uhr bei einem Alleinunfall auf der Lemgoer Straße (B66) lebensgefährlich verletzt. Der Mann verlor aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Jaguar, kam von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Graben und prallte gegen einen Baum. Er wurde mit akuter Lebensgefahr in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Gegen 09:15 Uhr wurde nach der Unfallaufnahme durch lippische Einsatzkräfte und dem Verkehrsunfallaufnahme-Team Bielefeld die Sperrung der Straße vollständig aufgehoben. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls und bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090.

