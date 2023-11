Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal - Bösingfeld. Dieb wird in Tankstelle überwältigt.

Lippe (ots)

Ein alkoholisierter 26-jähriger Extertaler wurde am Mittwochabend (01.11.2023) gegen 18:15 Uhr erwischt, als er mehrere Flaschen Bier aus einer Tankstelle in der Breslauer Straße entwenden wollte. Bei dem Versuch zu fliehen, griff er über den Tresen in die geöffnete Kasse. Der 58-jährige Tankstellenmitarbeiter und ein 37-jähriger Kunde wurden durch Tritte und Schläge leicht verletzt, als sie den Täter aufhielten. Gegen den 26-Jährigen lag zudem ein Haftbefehl in anderer Sache vor. Er wurde durch die eingesetzten Polizisten festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell