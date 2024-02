Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

Nienburg (ots)

(Thi) Am Mittwoch den 28.02.2024 ereignete sich gegen 10 Uhr in Nienburg an der Kreuzung Buermende Ecke Rühmkorffstraße ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Eine 60-jährige Renault-Fahrerin aus Nienburg befuhr die Rühnkorffstraße aus der Waldenburger Straße kommend in Richtung Buermende. An der Einmündung der Buermende kreuzte ein 72-Jähriger aus Nienburg mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Buermende von links nach rechts in Richtung Innenstadt die Rühmkorffstraße. Die Pkw-Fahrerin übersah den bevorrechtigten Fahrradfahrer. Dadurch kam es zum Unfall, wobei der 72-Jährige schwer verletzt wurde.

Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

