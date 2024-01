Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Opel beschädigt + in Astra gegriffen + Stromkasten aufgebrochen

Friedberg (ots)

Bad Nauheim- Opel beschädigt

Mit einer Bierflasche beschädigte ein bislang Unbekannter zwischen 20:00 Uhr am Samstag (06.01.2024) und 02:50 Uhr am Sonntag (07.01.2024) einen Opel. Dieser stand in diesem Zeitraum in der Karlstraße. Der Unbekannte schlug mit einer Bierflasche auf die Frontscheibe des weißen Zafiras, die dadurch zersprang. Der Schaden wird mit 1.000 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Rosbach v.d. Höhe-Ober-Rosbach: in Astra gegriffen

Auf noch unbekannte Weise öffneten Diebe einen in der Preulgasse vor der St. Michael Kirche abgestellten grauen Opel und stahlen aus einem kleinen Fach einen Führerschein, eine Versicherungskarte und die Zulassungsbescheinigung des Astra. Hinweise zu den Dieben, die zwischen dem 24.12.2023 und vergangenen Samstag (06.01.2024) zuschlugen, erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Altenstadt-Oberau: Stromkasten aufgebrochen

"Am Rosengarten" haben Unbekannte einen Baustellenstromkasten zunächst an eine andere Örtlichkeit getragen und ihn im Anschluss aufgebrochen. Sie stahlen Sicherungen, Schalter und den Stromzähler aus dem Kasten. Weiterhin nahmen sie ein Stromkabel, welches zwischen dem Hauptstromkasten und dem Baustromkasten verbaut war, mit. Der Schaden wird mit 1.500 Euro beziffert. Wem sind zwischen Freitag (05.01.2024), 17:00 Uhr und Samstag (06.01.2024), 11:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge "Am Rosengarten" aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 964-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell