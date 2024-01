Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Tresor und C-Klasse in Bad Vilbel gestohlen + Erneut Einbrecher in Regenbogenschule + Ins Vilbeler Tennnisheim eingestiegen +

Friedberg (ots)

Bad Vilbel und Frankfurt: In Haus eingestiegen, Tresor und Benz gestohlen -

Gestern Abend suchten Diebe ein Einfamilienhaus in der Danziger Straße auf. Sie erbeuteten einen Tresor und brachten diesen mit einen ebenfalls gestohlenen Mercedes in Sicherheit. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich die Diebe nach 21.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Haus verschafften. Sie griffen sich den Tresor, trugen ihn in die Garage, luden ihn in eine dort abgestellte graue C-Klasse und fuhren davon. Gegen 23.30 Uhr meldete sich ein Zeuge aus Frankfurt, der die C-Klasse im Heiligenstockweg, zwischen Friedberger Landstraße und Berkersheim entdeckt hatte. An dem Fundort des Mercedes hatten die Einbrecher den Tresor aufgebrochen und eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher am Donnerstagabend zwischen 21.00 Uhr und 23.30 Uhr in Vilbel in der Danziger Straße oder im Heiligenstockweg beobachtet? Wem ist der graue C-Klasse Mercedes mit dem Kennzeichen FB-BA 763 in dieser Zeit aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Bad Vilbel-Dortelweil: Erneut in Regenbogenschule eingestiegen -

Erneut suchte ein Einbrecher die Regenbogenschule in der Beethovenstraße auf. Gegen 23.00 Uhr löste er beim Aufbrechen eines Fensters den Alarm aus. Er brach Schränke auf und suchte nach Beute. Beim Eintreffen einer Streife der Vilbeler Polizei floh der Einbrecher zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der mehrere Streifenwagen der Wetterauer Polizei beteiligt waren, führte nicht zur Festnahme des Täters. Der Unbekannte war zwischen 170 und 180 cm groß, trug einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Weste, dunkle Jeans und hatte einen Rucksack dabei. Ob er Wertsachen mitgehen ließ, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Einbrecher machen können oder denen er gestern Abend im Bereich der Regenbogenschule auffiel, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 bei der Vilbeler Polizei zu melden.

Bad Vilbel: In Tennisheim eingebrochen -

Das Vereinsheim der Vilbeler Tennisspieler in der Huizener Straße rückte in den Fokus unbekannter Einbrecher. Heute Morgen, gegen 09.30 Uhr fiel der Einbruch auf. Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Clubheim und suchten nach Beute. Nach einer ersten Einschätzung fehlt Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

