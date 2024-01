Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Nach Bedrohungen in Haft + Fahrräder und E-Scooter aus Keller gestohlen +

Friedberg (ots)

--

Friedberg-Ossenheim: Bedrohungen enden in Haft -

Gestern Morgen nahmen Polizisten einen 46-Jährigen fest. Da gegen ihn ein Haftbefehl wegen Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz vorlag, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Gegen 07.20 Uhr hatte der Mann mit einer Axt bewaffnet ein Anwesen in Ossenheim aufgesucht und versucht in das Haus einzudringen. Dabei beschädigte er eine Terrassentür und die Haustür. Zudem schrie er ständig Bedrohungen gegen die Bewohner aus. Anschließend kehrte er in seine in der Nachbarschaft gelegene Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zurück. Versuche der Polizei mit dem 46-Jährigen per Telefon oder persönlich Kontakt aufzunehmen scheiterten. Polizisten brachten drei Bewohner dieses Hauses in Sicherheit - letztlich wurde der Angreifer direkt vor dem Haus durch Polizisten widerstandlos festgenommen. Der Grund für seine Tat liegt nach derzeitigem Ermittlungsstand in einem andauernden Beziehungskonflikt. Im Funkwagen, auf dem Weg zur Polizeistation in Friedberg, beleidigte und bedrohte er die Polizisten fortwährend. Zudem trat er vom Rücksitz aus nach dem Fahrer. Aufgrund des Haftbefehls transportierten ihn Polizisten in eine Justizvollzugsanstalt. Auf den 46-Jährigen kommen nun unter anderem Strafanzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung sowie wegen des Verdachts des Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu.

Bad Nauheim: Aus Keller bedient -

Der Keller eines Mehrfamilienhauses rückte in den vergangenen Tagen in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen Sonntagmorgen (31.12.2023), gegen 08.00 Uhr und Dienstagabend, gegen 17.00 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Keller eines Mehrfamilienhauses im Dachspfad. Die brachen den Kellerraum auf und griffen sich aus diesem zwei Fahrräder sowie einen E-Scooter. Die Polizei in Friedberg bittet Zeugen, die die Diebe im Dachspfad beobachteten, sich unter Tel.: (06031) 6010 zu melden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell