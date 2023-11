Polizei Bielefeld

POL-BI: Zahlreiche Pkw-Aufbrüche - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Im Zeitraum von Donnerstag, 09.11.2023, bis Sonntag, 12.11.2023, wurden in der Innenstadt nach den derzeitigen Erkenntnissen zwölf Fahrzeuge aufgebrochen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von 18:00 Uhr am Donnerstag und 11:00 Uhr am Freitag, 10.11.2023, schlug der Täter die Scheibe eines VW Fox ein, der in der Meller Straße stand. Außerdem wurde ein Renault Clio zwischen 13:00 Uhr am Donnerstag und 07:10 Uhr am Freitag aufgebrochen. Der Täter entwendete Pfandflaschen.

Gegen 01:00 Uhr am Samstag, 11.11.2023, schlug ein Unbekannter die Scheibe eines Mercedes C 200 ein, der in der in der Friedenstraße, in Höhe der Jöllenbecker Straße, geparkt stand. Eine Sonnenbrille und Parfüm wurden aus dem Innenraum entwendet. Zudem wurde im Zeitraum von 13:00 Uhr am Freitag, 10.11.2023, und 11:00 Uhr am Sonntag, 12.11.2023, die Seitenscheibe eines VW Polo eingeschlagen. Entwendet wurde augenscheinlich nichts.

Außerdem wurden aus einem Audi A1 Sportback, der in der Nahariyastraße, in Höhe der Herforder Straße, geparkt war, Bekleidung, Kosmetika, ein Laptop und ein Rucksack entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen 11:30 Uhr und 13:50 Uhr am Samstag, 11.11.2023. In der Zeit von 16:50 Uhr und 21:20 Uhr wurden zudem aus einem BMW 318, der am Willy-Brandt-Platz geparkt stand, eine Jacke und zwei Uhren gestohlen.

Zwischen 22:45 Uhr am Samstag, 11.11.2023, und 01:20 Uhr am Sonntag, 12.11.2023, wurde ein Mercedes CLS 350 am Ostwestfalen-Platz aufgebrochen. Der Täter schlug eine Seitenscheibe ein und entwendete einen Pullover, eine Herrentasche und Herrenparfüm.

An einem Mercedes A 180, der in der Walther-Rathenau-Straße stand, wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Die Tatzeit liegt zwischen 23:30 Uhr am Samstag und 14:30 Uhr am Sonntag, 12.11.2023. Es wurde nichts entwendet.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 12.11.2023, wurde ein Mercedes GLC 200 in der Albrechtstraße, in Höhe der August-Bebel-Straße, aufgebrochen. Die Tat geschah zwischen 16:00 Uhr und 10:30 Uhr. Es wurde nichts gestohlen.

Ein unbekannter Täter schlug zudem eine Seitenscheibe eines Kia Sportage ein, der in der Dr.-Viktoria-Steinbiß-Straße, stand. Aus dem Innenraum wurde nichts entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen 22:00 Uhr am Samstag und 09:00 Uhr am Sonntag, 12.11.2023.

Außerdem wurde die Scheibe eines Skoda Scala eingeschlagen, der in der August-Bebel-Straße, in Höhe der Heinrichstraße, stand. Der Tatzeitraum liegt zwischen 00:30 Uhr und 09:30 Uhr am Sonntag, 12.11.2023. Es wurde nichts entwendet.

Zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr am Sonntag, 12.11.2023, wurde ein Mercedes C180 aufgebrochen, der in der Herforder Straße, in Höhe der Brandenburger Straße, geparkt stand. Es wurde nichts entwendet.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Pkw-Aufbrüchen und zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

