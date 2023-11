Polizei Bielefeld

POL-BI: Vermisstenfahndung - Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach Seniorin

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

SSC/ Bielefeld. Seit heute Nachmittag, 14.11.2023, wird in Bielefeld die 89-jährige Grete C. vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach ihr, da sie ärztlich Hilfe benötigt. Die Gesuchte wurde gegen 14:47 Uhr letztmalig im Klinikum Mitte, Teutoburger Straße 50, in Bielefeld gesehen und wird seitdem vermisst.

Sie ist schlank und hat graues, schulterlanges Haar. Bekleidet ist sie mit einer grauen Jeans und vermutlich mit einem bläulichen Kittel/ Bademantel.

Grete ist demenzkrank und verwirrt.

Die polizeiliche Fahndung führte bislang noch nicht zu ihrem Auffinden. Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 11 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell