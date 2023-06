Polizei Köln

POL-K: 230628-2-K Mutmaßlicher Dieb nach "Jacke an Jacke" Trick in der Kölner Altstadt gestellt

Köln (ots)

Zivilbeamte der Polizei Köln haben nach einem sogenannten "Jacke an Jacke" Trick am frühen Dienstagabend (27. Juni) einen 52-jährigen noch in Tatortnähe gestellt und vorläufig festgenommen.

Der mutmaßliche Trickdieb war den Polizisten aufgefallen, nachdem er sich am Alter Markt auffällig für die Wertsachen der Gäste in der Außengastronomie interessiert hatte. Gegen 18.45 Uhr setzte er sich schließlich hinter den Geschädigten (60), legte seine Jacke über seinen Stuhl und rückte immer näher an den 60-Jährigen Kölner heran. Während er sich immer wieder umsah, griff er vor den Augen der Beamten in die Jackentasche des hinter ihm sitzenden Geschädigten und verließ die Außengastronomie des Restaurants - Festnahme.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden Polizisten einen dreistelligen Bargeldbetrag und stellten diesen sicher. Der 52-jährige muss sich jetzt einem Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls stellen.

Die Polizei Köln rät:

Tragen Sie Geld, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Weitere Informationen zum Schutz vor Taschen- und Trickdieben gibt es hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell