Polizei Köln

POL-K: 230628-1-K Versuchtes mutmaßliches Tötungsdelikt - Tatverdächtiger dank Videobeobachtung festgenommen

Köln (ots)

Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Köln:

Nach einem versuchten mutmaßlichen Tötungsdelikt am Weltjugendtagsweg in der Nacht auf Mittwoch (28. Juni) hat die Polizei Köln dank der polizeilichen Videobeobachtung einen 42 Jahre alten Tatverdächtigen noch in Tatortnähe festgenommen. Einsatzkräfte stellten ihn auf einem Gleis am Hauptbahnhof und beschlagnahmten ein in seinen Taschen aufgefundenes Messer. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Festgenommene gegen 1.45 Uhr einen 49-Jährigen während eines Streits unterhalb der Treppen zum Heinrich-Böll-Platz angegriffen und durch Stiche und Schnitte verletzt haben. Anschließend soll der Tatverdächtige laut Zeugenaussagen in Richtung des Bahnhofsvorplatzes gelaufen sein. Mitarbeiter der Videoleit-stelle erkannten den flüchtigen Mann und informierten die fahndenden Einsatzkräfte.

Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik. Lebensgefahr bestand nach derzeitigen Ermittlungsstand zu keinem Zeitpunkt. Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingesetzt. Die Hintergründe des Streits der beiden Wohnungslosen sind derzeit noch Bestandteil der laufenden Ermittlungen. (ph/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell