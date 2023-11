POL-BI: Vermisster aus Bielefeld-Bethel wohlbehalten aufgefunden

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Schildesche - Am Mittwoch, 08.11.2023, versuchte ein Räuber die Handtasche einer Seniorin zu entwenden, die sich auf dem Friedhof in Schildesche aufhielt. Die Polizei sucht den Täter und einen Zeugen, der vor Ort gewesen sein soll. Gegen 11:00 Uhr hielt sich eine 79-jährige Bielefelderin für die Grabpflege auf dem Friedhof an der Engersche Straße auf. Ein unbekannter Räuber ...

mehr