POL-MS: Enkeltrick über Messengerdienst - Betrüger erbeuten über 1.000 Euro

Hoetmar (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Münster und der Polizei Warendorf Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen (21.06., 03:24 Uhr) einen Geldautomaten an der Raiffeisenstraße in Hoetmar gesprengt. Zeugen hörten gegen 03:24 Uhr mehrere Knallgeräusche aus Richtung eines Geldinstituts. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten kurze Zeit später drei Personen mit zwei Pkw der Marke BMW und Mercedes in ...

