POL-NI: Bad Nenndorf - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Hoya (ots) - (BOE)Am 20.02.2024 wurde in Hoya in der "Hüpedenstraße" in Hoya eine Scheibe durch einen unbekannten Täter mittels eines Steines eingeworfen. Bei der doppelt verglasten Scheibe brach lediglich die äußere Scheibe. Der Schaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Am 24.02.2024 wurde in der Straße "An der Wäter" in Hoya der Stabmattenzaun eines Grundstückes beschädigt und verbogen. Auch hier entstand ...

