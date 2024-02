Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an Fensterscheibe und Zaun

Hoya (ots)

(BOE)Am 20.02.2024 wurde in Hoya in der "Hüpedenstraße" in Hoya eine Scheibe durch einen unbekannten Täter mittels eines Steines eingeworfen. Bei der doppelt verglasten Scheibe brach lediglich die äußere Scheibe. Der Schaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Am 24.02.2024 wurde in der Straße "An der Wäter" in Hoya der Stabmattenzaun eines Grundstückes beschädigt und verbogen. Auch hier entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR.

Die Polizei Hoya ermittelt nun in zwei Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen bislang unbekannte Personen. Mögliche Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich mit der Polizei Hoya unter der Telefonnummer 04251-6728-0 in Verbindung zu setzen.

