POL-NI: Flüchtiger Unfallverursacher zwingt Transporterfahrer zum Ausweichen in den Straßengraben - Polizei sucht Zeugen

Hohnhorst (ots)

(eic) Weil er einem Fahrzeug, das ihm auf seiner eigenen Fahrspur entgegenkam, ausweichen musste, ist der Fahrer eines Transporters mit seinem Fahrzeug im Straßengraben zum Liegen gekommen. Das verursachende Fahrzeug setzte die Fahrt scheinbar unbeirrt fort.

Am Mittwoch den 28.02. gegen 15:30 Uhr ist es auf der K48 zwischen Hohnhorst und Ohndorf zu einem Unfall mit einem bislang unbekannten Verursacher gekommen. Der 37-jährige Fahrer eines Transportfahrzeugs einer Handwerksfirma befuhr die K48 von Hohnhorst in Richtung Ohndorf, als der ihm entgegenkommende Pkw plötzlich auf seine Fahrspur geriet. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Transporterfahrer nach links und geriet dabei in den Fahrbahnseitenraum, wo sein Fahrzeug in den Graben abrutschte. Glücklicherweise befanden sich in Höhe der Unfallstelle keine Straßenbäume, sodass schwere Folgen ausblieben.

Zu dem verursachenden Fahrzeug ist bislang lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen Pkw handeln soll.

Die Polizei Bad Nenndorf bittet nun mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter den bekannten Erreichbarkeiten zu melden.

