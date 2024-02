Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Heroin in Socken versteckt - Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

Duisburg (ots)

Polizisten haben am Dienstagnachmittag (20. Februar, gegen 15:05 Uhr) einen mutmaßlichen Dealer in einer Parkanlage an der Duisburger Straße festgenommen. Sie beobachteten im Vorfeld, wie der 29-Jährige augenscheinlich mit Drogen handelte. Als sie ihn kontrollieren wollten, versuchte der Mann zu flüchten, doch die Beamten holten den Verdächtigen schnell ein und stellten ihn. Bei ihm fanden sie über 20 Bubbles Heroin in Socken versteckt sowie zwei Handys und Bargeld in szenetypischer Stückelung. Sie stellten sämtliche Sachen sicher.

Bei zwei vermeintlichen "Kunden" entdeckten die Beamten ebenfalls Betäubungsmittel. Sie müssen sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen. Ebenso der 29-jährige mutmaßliche Dealer, der sich illegal in Deutschland aufhält. Er musste die Nacht im Gewahrsam verbringen und wurde am Mittwoch (21. Februar) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

