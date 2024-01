Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Versammlungsgeschehen in Greifswald

Greifswald (ots)

Am 22.01.2024 fanden ab 18:00 Uhr zwei angemeldete Versammlungen auf dem Marktplatz in Greifswald statt. Dazu wurde beiden Versammlungen im Vorfeld durch die Versammlungsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald jeweils ein Versammlungsort auf dem Marktplatz zugewiesen. Das Polizeihauptrevier Greifswald führte einen Einsatz zum Schutz der Versammlungen durch. Zu der Versammlung "Mahnwache für den Frieden" fanden sich in der Spitze ca. 130 Teilnehmer ein. An der Versammlung "Laut gegen Rechts! Nie wieder Faschismus" nahmen ca. 1.500 Personen teil. Im Verlauf der Versammlungen kam es gegen 19:30 Uhr durch Teilnehmer der Versammlung "Laut gegen Rechts!" zu verbalen Unmutsbekundungen gegenüber den Teilnehmern der Mahnwache. Dem einsatzführenden Polizeihauptrevier Greifswald gelang es mit eigenen und zusätzlich herangeführten Kräften die Lage zu beruhigen und für den störungsfreien Verlauf beider Versammlungen zu sorgen. Dabei kamen Kräfte aus dem Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dem Landesbereitschaftspolizeiamt M-V und der Bundespolizeiinspektion Pasewalk zum Einsatz. Beide Versammlungen wurden gegen 20:15 Uhr beendet.

