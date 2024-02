Polizei Duisburg

POL-DU: Dreist einem Seniorenpaar EC-Karte und Pin entlockt und Gewinn gemacht

Alt-Homberg (ots)

Eine Betrügerin hat am Mittwoch (21. Februar, 10 Uhr) bei einem Senioren-Ehepaar angerufen und sich als Sparpassen-Mitarbeiterin ausgegeben. Es gelang ihr, die PIN der EC-Karte zu entlocken.

Der Fall im Detail:

Unter dem Vorwand, dass ein hoher Geldausgang vom Konto in Auftrag gegeben wurde und dies der Überprüfung bedarf, verwickelte die Redegewandte die Rentnerin in ein langes Gespräch. Sie kündigte das Vorbeikommen eines Mitarbeiters an, der die Sparkassen-Karte genauer unter die Lupe nehmen müsse und diese womöglich ausgetauscht werden soll. Geschickt entlockte die "freundliche" Betrügerin der Seniorin die PIN.

Kurze Zeit später (ca. 10:30 Uhr) klingelte es an der Tür in einem Wohngebiet nahe der Schillerstraße. Mit einem gepflegten Erscheinungsbild beäugt der mitte 40-jährige Täter die Debitkarte, die ihm der ältere Herr aushändigte. Abgezockt rief der Betrüger Frau Schmidt, einer vermeintlichen Bankfiliale an. Er meldete, dass die Karte zwingend ausgetauscht werden müsse. Der ca. 1,85 Meter große Mann mit dunklen Haaren, bekleidet mit einem grauen Mantel, verabschiedete sich.

Später stellte das Paar die Abhebungen und Überweisungen von Geldbeträgen fest. Der dreiste Betrug wurde sofort der richtigen Hausbank und der Polizei gemeldet.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800.

Auf der Internetseite der Polizei Duisburg finden Sie Informationen und Hinweise zur Prävention: https://duisburg.polizei.nrw/sicherheit-fuer-senioren.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell