Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Alkoholisiert verunfallt; Führerschein weg

Wildberg (ots)

Alkoholische Beeinflussung könnte die Ursache eines Unfalles gewesen sein, der sich am Sonntagmorgen in Wildberg ereignet hat.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der 21-jährige Lenker eines Fiat am Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr die Landesstraße 357 von Deckenpfronn kommend in Richtung Gültlingen. Auf Höhe der Kreisgrenze kam der Mann mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach etwa 80 Metern kam das Fahrzeug an einer Böschung zum Stillstand und kippte nach links um. Durch das Unfallgeschehen zogen sich der Fahrer sowie dessen 20-jähriger Beifahrer leichtere Verletzungen zu. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem Fahrzeuglenker fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,3 Promille. Der 21-Jährige musste in der Folge eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Den Führerschein des Mannes behielten die Polizisten vor Ort ein.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell