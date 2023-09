Polizeipräsidium Pforzheim

Dornstetten - Mehrere Fahrzeuge durchwühlt und Gegenstände entwendet; Polizei sucht Zeugen

Nagold/Dornstetten (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag bis Freitag in Dornstetten sowie von Samstag bis Sonntag in Nagold wurden mehrere unverschlossene Fahrzeuge durchwühlt und Gegenstände daraus entwendet.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde im Bereich der Goethestraße in Dornstetten zwischen 20:00 und 9:30 Uhr ein VW durchsucht und in der Folge Dokumente entwendet. Im Zeitraum von Samstag, 18.00 Uhr bis Sonntag, 10.30 Uhr wurden in Nagold des Weiteren in der Stettiner Straße ein Skoda und ein Fiat sowie in der Kirchgiebelstraße ein Seat durchwühlt. Hierbei wurde Bargeld im unteren dreistelligen Bereich entwendet.

Der Polizeiposten Dornstetten sowie das Polizeirevier Nagold haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freudenstadt unter der Rufnummer 07441/536 0 oder beim Polizeirevier Nagold unter der Rufnummer 07452/9305 0 zu melden.

