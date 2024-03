Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Am Sonntag, den 10. März 2024, gegen 06:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter sich Zutritt in ein Wohnhaus im Dinkelkamp in Vechta zu verschaffen. Hierbei wurden sie durch den eintreffenden Hauseigentümer gestört. Die Täter flüchteten daraufhin. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Zeugenaufruf nach gefährlichen Eingriff in Straßenverkehr

Am Sonntag, den 10. März 2024, von 00:00 bis 09:55 Uhr, kam es in der Straße Achtern Thun in Lohne zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Durch eine bislang unbekannte Person wurden zwei Schachtabdeckungen der Oberflächenentwässerung herausgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: 04442 808460 entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigung an Wohnhaus

Im Zeitraum von Samstag, den 09. März 2024, 22:00 Uhr, bis Sonntag, den 10. März 2024, 06:00 Uhr, wurde in der Heinrichstraße durch bislang unbekannten Täter der Glaseinsatz einer Hauseingangstür mutwillig beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: 04443 977490 entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Im Zeitraum von Samstag, den 09.März 2024, gegen 19:00 Uhr, bis Sonntag, den 10. März 2024, gegen 14:00 Uhr, fuhr in der Graf-von-Galen-Straße ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den ordnungsgemäß geparkten PKW des Geschädigten. An dem Mercedes-Benz des Geschädigten entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell