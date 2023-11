POL-HOM: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung zur Person Stefanie Frech

Blieskastel OT Aßweiler (ots) - Am 21.11.2023 gegen 11:40 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Täter in der Aldi-Filiale in Blieskastel-Aßweiler unter dem Vorwand taubstumm zu sein nach Geld gebettelt. Dieser hielt jeweils ein Klemmbrett mit einem Zettel vor. Derzeit ist lediglich eine Geschädigte bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der ...

mehr