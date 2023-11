POL-HOM: Bettler im Aldi in Aßweiler

Homburg (ots) - In der Nacht vom 20.11.23 auf den 21.11.23 wurde in der Kreuzberger Straße in Homburg an einem geparkten BMW mit HOM-Kreiskennzeichen eine Seitenscheibe zerstört. Der oder die Täter warfen diese höchstwahrscheinlich mit einem Stein ein. Durch die entstandene Öffnung wurde eine hochwertige Umhängetasche gestohlen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass Taschen oder andere Wertgegenstände möglichst nicht im Fahrzeug deponiert werden ...

