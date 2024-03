Cloppenburg/Vechta (ots) - 26169 Friesoythe OT Schwaneburger Moor - Sachbeschädigung In der Zeit zwischen Freitag, 08.03.2024 ca. 09:15 Uhr und Samstag 09.03.2024 ca. 09:15 Uhr, kam es an der Kapelle in der Schwaneburger Wieke zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte/r Täter warf mittels Steines eine Fensterscheibe ein. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe, unter 04491-93390, in Verbindung zu ...

