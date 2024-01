POL-GF: Unfall auf Parkplatz

Weyhausen (ots) - Nach einem Polizeieinsatz in Weyhausen wurde am gestrigen Dienstag ein 43-Jähriger in Gewahrsam genommen. Gegen 11:30 Uhr gingen vier Schüler zur Bushaltestelle "Neue Straße" in Weyhausen. Dort hielt sich ein Mann auf, der unruhig hin- und herging. Als die Schüler etwa 10 Meter entfernt waren, nahm der Mann ein längeres Küchenmesser aus dem Rucksack und rief eine Drohung in russischer Sprache, die ...

mehr