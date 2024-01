Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Gewahrsam nach Polizeieinsatz

Weyhausen (ots)

Nach einem Polizeieinsatz in Weyhausen wurde am gestrigen Dienstag ein 43-Jähriger in Gewahrsam genommen. Gegen 11:30 Uhr gingen vier Schüler zur Bushaltestelle "Neue Straße" in Weyhausen. Dort hielt sich ein Mann auf, der unruhig hin- und herging. Als die Schüler etwa 10 Meter entfernt waren, nahm der Mann ein längeres Küchenmesser aus dem Rucksack und rief eine Drohung in russischer Sprache, die einer der Schüler verstand. Die Kinder liefen daraufhin wieder in die Schule und informierten dort den Rektor, dieser rief die Polizei.

Beamte der Polizei Weyhausen, unterstützt von weiteren Beamten der Polizei Fallersleben, trafen wenige Minuten später an der Bushaltestelle ein und trafen dort auf den beschriebenen Mann. Es handelte sich um einen den Beamten aus vergangenen Einsätzen bekannten 43-Jährigen. Er war alkoholisiert und drohte verbal auch den Beamten. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. In dem mitgeführten Rucksack befand sich das beschriebene Messer, es wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell