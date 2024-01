Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Untersuchungshaft nach schwerem Raub - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Meine (ots)

Am vergangenen Freitagabend ereignete sich in Meine ein schwerer Raub. Gegen 21:30 Uhr betrat ein Mann den Rewe-Markt an der Straße "Am Marktplatz" und forderte von zwei Mitarbeiterinnen unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Nach der Hausausgabe an den Täter flüchtete dieser aus dem Markt. Die umgehend informierte Polizei fahndete im Ort nach dem männlichen Täter, dabei wurden die Beamten der Polizeiinspektion Gifhorn auch durch Einsatzkräfte der benachbarten Polizeiinspektion Braunschweig und einem Polizeihubschrauber unterstützt. Aufgrund von Zeugenhinweisen ergab sich etwa zwei Stunden nach der Tat ein erster Tatverdacht. Nach weiteren, zusammengeführten Hinweisen konnten Polizeibeamte gegen Mitternacht in einer Gaststätte in Meine den 39-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Teile der Beute wurden dabei sichergestellt.

Für den Tatverdächtigen, der bislang zum Tatvorwurf schweigt, beantragte die Staatsanwaltschaft Hildesheim am vergangenen Sonntag wegen Fluchtgefahr einen Untersuchungshaftbefehl vor dem Amtsgericht Hildesheim, den der zuständige Amtsrichter antragsgemäß erließ. Das Ermittlungsverfahren wird unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim, durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizei Gifhorn fortgeführt. Hierzu werden Zeugen gesucht, während der Flucht verlor der Täter Teile des erbeuteten Bargelds, sowie die zuvor getragene Maskierung aus dunklem Stoff. Sollten entsprechende Gegenstände aufgefunden werden, melden sich die Finder bitte unter 05371 980-0 bei der Polizei Gifhorn.

Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell