POL-GF: Einbruchdiebstahl in Reithalle und Nebengebäude

Meine (ots) - Am 17.01.24, gegen 11.00 Uhr, fuhr eine 80-Jährige mit ihrem Skoda Yeti auf den Parkplatz des Rewe-Marktes in Meine. Beim Einparken in eine Parkbox stieß sie gegen den danebenstehenden Pkw, dieser war in der Farbe schwarz lackiert. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Die Verursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt vom Parkplatz, zeigte den Unfall am Folgetag bei der Polizei ...

