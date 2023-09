Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher nehmen Spielkonsole, Geld und Parfüm mit

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind am Montag, 4. September, zwischen 8 Uhr und 22.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Verdener Straße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter über das Dach eines Anbaus im Hof zu einem Fenster der Wohnung. Dieses hatte der Bewohner in Kippstellung geöffnet hinterlassen. Als der Mann spätabends nach Hause kam, fand er das Fenster vollständig geöffnet und die Räumlichkeiten durchwühlt vor. Aus der Wohnung wurden nach bisherigen Kenntnissen Bargeld, Parfüm und eine Spielekonsole entwendet. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei (Telefon 0471/953-3321) entgegen. Hierzu der Hinweis der Zentralen Prävention der Polizei: Das eigene Verhalten kann wesentlich dazu beitragen, sich vor einem Einbruch zu schützen. Dazu gehören unter anderem: - Wohnungstür/Haustür immer verschließen (2x), nie nur zuziehen

- Fenster und Balkon-/Terassentüren schließen, nie auf "Kipp" lassen. Gekippte Fenster sind offene Fenster!

- Keine Schlüssel für den Notfall draußen verstecken

- Bei Verlust von Schlüsseln den Schließzylinder tauschen (lassen)

- Keine Hinweise auf Abwesenheit anbringen

- Immer den Eindruck vermitteln, dass jemand zu Hause ist

- Ihre Urlaubsfahrt oder andere Arten der Abwesenheit sollten Sie nicht öffentlich, z.B. über Soziale Netzwerke oder Statusmeldungen, mitteilen

- Rollläden schließen, gegen Hochschieben sichern

- Aufstiegshilfen außen beseitigen (Mülltonnen, Leitern etc.)

- Auf Fahrzeuge/Personen im Umfeld des Hauses bzw. der Wohnung achten

- Verdächtiges Verhalten von Personen und Kennzeichen von Fahrzeugen der Polizei melden

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie auf unserer Internetseite www.polizei.bremerhaven.de und unter www.k-einbruch.de

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell