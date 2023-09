Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Hilferufe aus Wohnung - Aufmerksamer Nachbar alarmiert Feuerwehr und Polizei

Bremerhaven (ots)

Zu einem Mehrfamilienhaus im Bremerhavener Stadtteil Lehe wurden am heutigen Mittwochmorgen, 6. September, Feuerwehr und Polizei gerufen. Ein Anwohner hatte zuvor aus einer Wohnung Hilferufe einer Frau gehört.

Gegen 5.30 wurde der 26-jährige Bewohner eines Hauses an der Goethestraße auf die Schreie aufmerksam. Diese kamen aus der Wohnung seiner 86-jährigen Nachbarin. Der technische Trupp der Feuerwehr öffnete die Wohnungstür, und die Einsatzkräfte fanden die Frau in ihrer Wohnung sitzend vor. Sie war aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage aus eigener Kraft aufzustehen und hatte deshalb um Hilfe gerufen.

Die 86-Jährige wurde vor Ort von Einsatzkräften der Feuerwehr medizinisch versorgt und im Anschluss mit einem Rettungswagen zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

