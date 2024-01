Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Motorradfahrer

Bokensdorf (ots)

Am Samstag den 20.01.24 kam es gegen 20:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer. Ein 30-jähriger Mann aus dem Landkreis Gifhorn hat am Abend sich das nicht zugelassene Crossmotorrad seines Freundes ohne dessen Erlaubnis genommen und ist damit in der Gemeinde Sassenburg umhergefahren. In der Grußendorfer Straße in Bokensdorf ist er im Kurvenbereich zu Fall gekommen und hat sich dabei am Kopf verletzt. Der Fahrer trug während der Fahrt keinen Helm. Er wurde mittels RTW ins Krankenhaus transportiert. Die eingesetzten Beamten stellten bei der Sachverhaltsaufnahme fest, dass der Motorradfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Eine erste Alkoholfeststellung ergab einen Wert von 1,82 Promille. Ein Führerschein des Fahrers konnte nicht sichergestellt werden, da dieser keinen Besitz. Die Höhe der Sachschäden kann noch nicht beziffert werden.

