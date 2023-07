Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Fundunterschlagung

Stadthagen (ots)

(bae)Am 21.07.2023 gegen 14:00 Uhr wurde durch eine 68-jährige Stadthägerin ihre Geldbörse nebst Inhalt in einem Stadthäger Geschäft in der Innenstadt vergessen. Als sie kurz darauf in das Geschäft zurückkehrte, war die Geldbörse nicht mehr da. Offensichtlich wurde sie von einem unbekannten Finder mitgenommen. Da durch diesen die Geldbörse nicht beim Fundbüro oder der Polizei abgegeben wurde, wurde durch die Polizei in Stadthagen eine Strafanzeige aufgenommen. Wer etwas findet, darf es nicht einfach behalten, sondern muss es in amtliche Verwahrung übergeben. Tut man dies nicht, begeht man eine Unterschlagung.

