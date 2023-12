Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der A6 bei Grünstadt

Grünstadt (ots)

Am Mittwoch, den 13.12.2023, kam es gegen 12 Uhr auf der A6 in der Autobahnauffahrt Grünstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher unbekannt flüchtete. Eine 21-Jährige Autofahrerin fuhr in Richtung Kaiserslautern auf die Autobahn auf. Im dortigen Auf- und Abfahrtsbereich soll ihr dann ein schwarzer VW unbekannten Modells auf ihrer Fahrbahn entgegengekommen sein, so dass sie ihren PKW nach rechts lenken musste um einen Unfall mit diesem zu vermeiden. Hierbei prallte sie dann jedoch in die rechtsseitige Schutzplanke. An dieser, sowie dem PKW der 21-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 3.200EUR. Der flüchtige "Geisterfahrer" wird als männlich und Ende fünfzig beschrieben. Er soll weißes Haar, keinen Bart und eine Brille getragen haben.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zur Sache machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiautobahnstation Ruchheim unter der Telefonnummer 06237 /933-0 oder per E-Mail pastruchheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell