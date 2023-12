POL-PDNW: Kellerraum aufgebrochen und Fahrrad gestohlen

Bockenheim an der Weinstraße (ots) - Unbekannte brachen zwischen Freitag, 08.12.23, und Dienstag, 12.12.23, in ein Firmengelände im Offsteiner Weg ein. Auf dem Firmengelände wurden mehrere Container aufgebrochen. Entwendet wurden unter anderem Kabeltrommeln. Die Gesamtschadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt ...

