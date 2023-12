POL-PDNW: Einbruch in Firma

Grünstadt (ots) - Am gestrigen Dienstag, 12.12.23, brachen unbekannte Täter in dem Zeitraum zwischen 06:45 Uhr und 21:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Taubengartenhohl ein. Gestohlen wurde Bargeld und Schmuck. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich der Taubengartenhohl verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Neustadt an der Weinstraße (06321/854-0) in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

